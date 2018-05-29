Українці проігнорували застереження фахівців і відкрили пляжний сезон (відео)

Рятувальники вже почали свою роботу на пляжах столиці. Біля деяких з них встановлено жовтий прапорець, що означає – купатись не бажано.

Всупереч остаточним висновкам фахівців відпочивальники вже відкрили пляжний сезон.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, температура повітря б'є рекорди. Літня погода, попри дату на календарі, вже панує в Україні. Офіційно пляжний сезон ще не відкритий, але відпочивальники правил не дотримуються - на водоймах уже купаються, засмагають. І це всупереч остаточним висновкам фахівців.

Зокрема, з 13 пляжів Києва офіційно дозволено купатися лише на шістьох. У всіх інших знайдено кишкову інфекцію. Однак заборонити людям бовтатись у воді ніхто не зможе, тож єдина порада від фахівців – не ковтати воду.

Рятувальники вже почали свою роботу на пляжах столиці. Біля деяких з них встановлено жовтий прапорець, що означає – купатись не бажано.