На Чорноморському узбережжі вже відкрили пляжний сезон (відео)

Готуються до відкриття купального сезону і на Запоріжжі.

На Чорноморському узбережжі вже відкрили пляжний сезон.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

На Чорноморському узбережжі відкрили пляжний сезон. У Скадовську - море прогрілося до 20 градусів тепла.

Готуються до відкриття купального сезону і на Запоріжжі.

Читайте також"Русский дух" для туристів: у мережі показали парк в окупованій Євпаторії (фото)

Наразі сміливців, які наважуються купатися у Дніпрі небагато, однак на пляжах охочих позасмагати вже достатньо. Адже температура повітря досягла майже 32 градусів.

Зростання кількості відпочивальників очікують через кілька тижнів, коли вода у Дніпрі прогріється до більш комфортних показників.