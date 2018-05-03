На Чорноморському узбережжі вже відкрили пляжний сезон (відео)

19:13, 03 травня 2018
Новини туризму
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

На Чорноморському узбережжі відкрили пляжний сезон. У Скадовську - море прогрілося до 20 градусів тепла.

Готуються до відкриття купального сезону і на Запоріжжі.

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Наразі сміливців, які наважуються купатися у Дніпрі небагато, однак на пляжах охочих позасмагати вже достатньо. Адже температура повітря досягла майже 32 градусів.

Зростання кількості відпочивальників очікують через кілька тижнів, коли вода у Дніпрі прогріється до більш комфортних показників.

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Теги: #пляж#відпочинок