На Чорноморському узбережжі вже відкрили пляжний сезон (відео)
19:13, 03 травня 2018Новини туризму
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Готуються до відкриття купального сезону і на Запоріжжі.
На Чорноморському узбережжі вже відкрили пляжний сезон.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
На Чорноморському узбережжі відкрили пляжний сезон. У Скадовську - море прогрілося до 20 градусів тепла.
Готуються до відкриття купального сезону і на Запоріжжі.
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Наразі сміливців, які наважуються купатися у Дніпрі небагато, однак на пляжах охочих позасмагати вже достатньо. Адже температура повітря досягла майже 32 градусів.
Зростання кількості відпочивальників очікують через кілька тижнів, коли вода у Дніпрі прогріється до більш комфортних показників.
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