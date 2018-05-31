МАУ підвищить з 15 червня плату за роздрукування посадкового талона

11:17, 31 травня 2018
Новини туризму
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МАУ підвищує суму тарифу на роздруківку посадкового талона / фото simpletravel.info

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Також авіакомпанія поінформувала про майбутнє поширення даного збору на далекомагістральні маршрути в рамках уніфікації процедури реєстрації на рейс. Відбудеться це з 1 серпня, передає avianews.com.

Уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон або ж збережуть його на мобільному пристрої для показу на екрані гаджета.

Також мандрівники, які прибули в аеропорт Бориспіль заздалегідь, можуть зареєструватися на рейс безкоштовно через кіоски самостійної реєстрації. Зробити це можна не пізніше ніж за 3 години до вильоту. У випадку, якщо пасажир прибув в аеропорт, пройшовши онлайн-реєстрацію, в кіосках він безкоштовно зможе роздрукувати талон.

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Теги: #Бориспіль#МАУ