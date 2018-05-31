МАУ підвищить з 15 червня плату за роздрукування посадкового талона

Уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон або ж збережуть його на мобільному пристрої для показу на екрані гаджета.

МАУ анонсувала підвищення з 15 червня розміру збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро.

Читайте такожАеропорт "Жуляни" попередив про можливий брак місць для паркування авто

Також авіакомпанія поінформувала про майбутнє поширення даного збору на далекомагістральні маршрути в рамках уніфікації процедури реєстрації на рейс. Відбудеться це з 1 серпня, передає avianews.com.

Уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон або ж збережуть його на мобільному пристрої для показу на екрані гаджета.

Також мандрівники, які прибули в аеропорт Бориспіль заздалегідь, можуть зареєструватися на рейс безкоштовно через кіоски самостійної реєстрації. Зробити це можна не пізніше ніж за 3 години до вильоту. У випадку, якщо пасажир прибув в аеропорт, пройшовши онлайн-реєстрацію, в кіосках він безкоштовно зможе роздрукувати талон.