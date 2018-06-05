Bravo Airways з 15 червня почне літати в Люблін з трьох українських міст з квитками від 1300 грн

Вартість рейсу стартує від 1300 гривень, причому у вартість квитка буде включене перевезення ручної поклажі та можливість безкоштовно провезти до 23 кг багажу.

Компанія Bravo Airways з 15 червня запустить регулярні рейси в Люблін з Києва, Харкова та Херсона.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії на сторінці в Facebook.

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«Вже з 15 червня відкриваємо нові рейси в Люблін, що дозволить за 1,5 години безпечно, з комфортом і без пересадок дістатися з аеропортів "Київ", "Херсон" та "Харків" в аеропорт "Люблін" і назад», - йдеться в повідомленні.

У компанії Bravo Airways відзначили, що вартість рейсу стартує від 1300 гривень, причому у вартість квитка буде включена перевезення ручної поклажі та можливість безкоштовно провезти до 23 кг багажу.

Авіакомпанія Bravo Airways заснована в 2003 році. Перевізник виконує чартерні рейси, у тому числі з міжнародного аеропорту «Одеса» за напрямами Даламан (Туреччина) і Тирана (Албанія). Флот компанії складається з одного Boeing 737-500 і двох літаків MD-82/83.

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що українська авіакомпанія YanAir відкрила міжнародний рейс з Одеси в Барселону.