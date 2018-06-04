Українська авіакомпанія відкрила міжнародний рейс з Одеси до Барселони

Рейси до Барселони будуть виконуватися з Одеси щотижня, по суботах.

Українська авіакомпанія YanAir та туристичний оператор Join Up відкрили пряме повітряне сполучення між Одесою і Барселоною.

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Як повідомляється на сайті Міжнародного Аеропорту Одеса, перший літак вирушив за рейсом 2 червня. Відтепер вони будуть виконуватися щотижня, по суботах.

Зазначається, що найближчим часом одеситів також очікують нові напрямки від туроператора: Ріміні (Італія) і Тиват (Чорногорія).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

До складу флоту YanAir входить два літаки Boeing B737-400, два літаки Boeing B737-300, Airbus A320 і Airbus A321.

Раніше повідомлялось, що YanAir відновила рейси Одеса - Тель-Авів (Ізраїль).