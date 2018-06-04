Українська авіакомпанія відкрила міжнародний рейс з Одеси до Барселони
Українська авіакомпанія YanAir та туристичний оператор Join Up відкрили пряме повітряне сполучення між Одесою і Барселоною.
Читайте такожНазвано найдешевший лоукост
Як повідомляється на сайті Міжнародного Аеропорту Одеса, перший літак вирушив за рейсом 2 червня. Відтепер вони будуть виконуватися щотижня, по суботах.
Зазначається, що найближчим часом одеситів також очікують нові напрямки від туроператора: Ріміні (Італія) і Тиват (Чорногорія).
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.
До складу флоту YanAir входить два літаки Boeing B737-400, два літаки Boeing B737-300, Airbus A320 і Airbus A321.
Раніше повідомлялось, що YanAir відновила рейси Одеса - Тель-Авів (Ізраїль).