Бармени у Сингапурі вже готові до зустрічі Трампа з Кім Чен Ином: з’явилися нові коктейлі (відео)

Один коктейль на основі американського бурбону назвали "Трамп", а до "Кіма" входить корейський напій соджу.

У Сингапурі вигадали коктейлі спеціально до історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у місті вигадали коктейлі, які присвятили саміту лідерів США та КНДР. Один коктейль на основі американського бурбону назвали "Трамп", а до "Кіма" входить корейський напій соджу. Щоби уникнути суперечок, хто ж сильніший, в обидва коктейлі додають однакову кількість алкоголю.

Історичний саміт має відбутися 12 червня.