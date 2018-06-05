Бармени у Сингапурі вже готові до зустрічі Трампа з Кім Чен Ином: з’явилися нові коктейлі (відео)
12:53, 05 червня 2018Новини туризму
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Один коктейль на основі американського бурбону назвали "Трамп", а до "Кіма" входить корейський напій соджу.
В обидва коктейлі додають однакову кількість алкоголю / Скріншот відео ТСН
У Сингапурі вигадали коктейлі спеціально до історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, у місті вигадали коктейлі, які присвятили саміту лідерів США та КНДР. Один коктейль на основі американського бурбону назвали "Трамп", а до "Кіма" входить корейський напій соджу. Щоби уникнути суперечок, хто ж сильніший, в обидва коктейлі додають однакову кількість алкоголю.
Історичний саміт має відбутися 12 червня.
У Сингапурі вигадали коктейлі до зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина
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