В аеропорту «Київ» туристи понад 14 годин чекають на рейс до Грузії

Компанія пропонує пасажирам їхати додому та оплачує таксі.

В аеропорту імені Сікорського у Києві авіакомпанія YanАir затримала літаки до Грузії на 14 годин.

Про це повідомляє Mind.

Рейс до Тбілісі повинен був вилетіти о 8:45, проте посадка на літак не почалася.

Представник компанії повідомив, що літака не буде орієнтовно до 22.00 , оскільки «потрібно забрати людей з Тель-Авіву».

Читайте такожАеропорт "Жуляни" попередив про можливий брак місць для паркування авто

За даними видання, компанія пропонує пасажирам їхати додому та оплачує таксі. Людям які прибули до Києва з інших міст пропонують кімнати в готелі. Однак, частина пасажирів залишилася в зоні дьюті-фрі та блокує виходи з вимогою надати літак.

Тим, хто погодитися на умови авіакомпанії та відправився додому чи до готелю повернули багаж.