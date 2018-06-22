Народні депутати розповіли, як скидають вагу для пляжного сезону і де будуть засмагати (відео)

Зокрема, Шевченко розповів, що хоче відвідати пляжі на всіх континентах.

Українські депутати активно готуються до пляжного відпочинку влітку. Журналісти розпитали, де сами вони будуть засмагати і як скидають вагу для цього.

Як йдеться у сюжеті ТСН, Іванчук зізнався, що поїде в Монте-Карло до доньки, а фотографії з відпочинку на Лазуровому узбережжі розмістить у Facebook. Шевченко розповів, що хоче відвідати пляжі на всіх континентах, зокрема в Азії, Африці та Південній Америці. В підготовці до пляжного сезону вже скинув 7 кг ваги за японською методикою. "Є період – вісім годин між 10:00 і 18:00, в які ти можеш їсти, що хочеш, а решта 16 годин ти п’єш тільки воду", - поділився він. І зізнався, що планує скинути ще більше, перше ніж вийти на пляж.

Аж на 15 кіло поменшав Бурбак – його рецепт полягає просто в тому, щоби менше їсти. "Спорт і слухати поради своєї дружини", - додав він. Однак показати свій живіт відмовився.

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Олег Петренко також засміявся на пропозицію похизуватися кубиками пресу. "Нема", - визнав він. А от біцепс приховувати не став, бо тренується щодня на турніку та інших знаряддях. "Єдине, що влітку дуже хочеться морозива. А його з’їдаєш пару пачок – і воно зразу тут кубиками відкладається", - зі сміхом показує на живіт депутат. "Хочеться, щоб в біцепс морозиво йшло, а воно вже йде не туди", - додає він. А от Рудик своєї комплекції не соромиться та повідомляє, що важить 101,6 кг.

Яценко планує ще скинути 5 кг, але методи в нього несподівані. "Рота зашити – і все", - пояснив він. Сотник поставилася до себе гуманніше. "Останнім часом була дуже дисциплінована, кожного ранку бігала, три тренування на тиждень, нещодавно почала практику голодування, тривалого голодування – 4 кіло за останній рік пішло!", - пояснила вона. А от Кошелева розповіла, що воліє не зачіпати складну тему. "Я зараз не встаю на ваги – не псую собі настрій. Всі вживають зараз добавки різні: клітковину, кіноа, це все є у моєму раціоні", - зізналася вона.

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