Небезпечний відпочинок: журналісти розкрили найбільші фінансові пастки від туроператорів (відео)

Відпочинок за кордоном легко зіпсувати, якщо зв`язатись з турфірмою-банкрутом або погнатись за «гарячими» цінами.

Українські туристичні агенції вдаються до різноманітних трюків, аби максимально заробити на клієнтах та уникнути відповідальності перед ними у випадку форс-мажорних обставин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що усі способи «чесного обману» майже завжди описано у договоров, втім – маленькими буквами. Журналісти склали рейтинг найбільших фінансових пасток від туроператорів.

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5 місце – «очікування-реальність»

При обранні туру слід враховувати низку важливих речей. Так, клієнт може не потрапити у готель, який він бачить на буклеті, а грошей за зменшення «зірочок» ніхто не поверне.

Схема виглядає так: туроператор бере у клієнта, наприклад, 100 доларів, і обіцяє поселити його у суперзірковому готелі, а готелю пропонує геть іншу ціну (скажімо, 20 доларів). Якщо вони між собою домовляться, усі мають лишитись задоволеними. Але якщо це не так, у мінусі залишається клієнт. Звичайною практикою є непоселення туристів до готелів. Аби цього уникнути, треба одразу вимагати підтвердження броні, і лише потім платити.

4 місце – «туристичний нуль»

У випадку непідтвердження броні місць в отелях клієнт намагається повернути собі гроші, однак домогтися цього вдається далеко не завжди. Якщо він зв’язався з турфірмою-банкрутом, шанси повернути кошти – мізерні.

За законом, який писали ще в кінці минулого століття, якщо туроператор – банкрут, турист не може вимагати з нього гроші. Зазначається, що в україні діє близько 3000 туроператорів, і лише близько 400 з них – «білі».

3 місце – знижки

Президент української асоціації туристичних агенцій Антон Рудич розповів, що якщо турагентство одразу починає казати клієнтам про знижки – воно слабке. Продумані та надійні оператори пропонують «гарячі» ціни не так часто. Знижка часто виступає прихованою ознакою банкрутства.

2 місце – «медичний «ол інклюзів»

За словами фахівців з туристичного страхування, у турагенціях зазвичай пропонують клієнтам два стандартних варіанти дешевшу та дорожчу. Страховки можуть покривати різні діагнози, що створює простір для видурювання грошей. А головне – у випадку надзвичайної пригоди (травми або ДТП) стандартна страховка лікування не покриє. Дорожчий варіант страховки, який покриває усі випадки (справжній «ол інклюзів»), обійдеться приблизно у 500 гривень.

1 місце – обман валют

Головним трюком заробітку на туристах є гра на курсах валют. Курс долара в обмінниках дуже сильно відрізняється від так званого комерційного курсу туроператорів – на кілька пунктів вищого. Як це позначається на вартості відпочинку – здогадатись не важко.

Врешті решт, клієнт розраховує на суму у доларах, але розплачуватись має в гривнях. Втрата на курсовій різниці наразі становить приблизно тисячу гривень.

Вихід – одразу просити туристичного агента показати ціни у гривні. Збирати гроші на відпустку теж у гривні.

Раніше повідомлялось, що на Кіпрі помер 65-річний чоловік з України після купання в морі на курорті Ая-Напа.