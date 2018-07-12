Тропічна "жива" вежа: сінгапурський 190-метровий готель, вкритий ліанами, назвали кращим хмарочосом світу (відео)

У червону алюмінієву оболонку висотки інтегрували 21 вид ліан.

Міжнародна рада з висотних будівель та міського середовища назвала кращі хмарочоси 2018 року.

Переможцем у номінації Tall Building Awards став сінгапурський хмарочос Oasia Hotel Downtown. Це унікальний 190-метровий «живий» готель посеред Сінгапуру, збудований у 2016 році.

Будівля покрита рослинами та схожа на тропічну «живу» вежу. У червону алюмінієву оболонку висотки інтегрували 21 вид ліан, різних рослин та квітів. Всередині будівлі посаджено ще 33 види рослин, що приваблюють птахів, які залітають всередину.

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У готелі розташовані чотири тераси під відкритим небом разом з басейнами та садами. Кондиціонери у готелі непотрібні, завдяки відкритій структурі будівля сама себе вентилює. Вартість будівництва «тропічного» хмарочоса – $101,8 млн. Мінімальна ціна номера у Oasia Hotel Downtown – $207 за добу.