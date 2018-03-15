Нові пригоди "людини-павука": відомий француз підкорив черговий хмарочос (відео)

Підкорених вершин в арсеналі франзуца вже понад півтори сотні. Найбільше він пишається сходженням на найбільшу споруду світу

Відомий на весь світ французький скелелаз Ален Робер підкорив черговий хмарочос.

Як йдеться в сюжеті ТСН, це перше сходження, відтоді як минулого літа він зламав зап'ясток. Цього разу традиційно без страховки і дозволу влади 55-річний екстремал видерся на будівлю бізнес-центру "Тоталь" у Парижі.

Таких підкорених вершин в арсеналі Робера вже понад півтори сотні. Найбільше він пишається сходженням на найбільшу споруду світу – хмарочос Бурдж Халіфа у Дубаї висотою 828 метрів.