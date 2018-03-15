Нові пригоди "людини-павука": відомий француз підкорив черговий хмарочос (відео)
12:49, 15 березня 2018Світ
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Підкорених вершин в арсеналі франзуца вже понад півтори сотні. Найбільше він пишається сходженням на найбільшу споруду світу
55-річний екстремал видерся на будівлю бізнес-центру "Тоталь" у Парижі / Скріншот відео ТСН
Відомий на весь світ французький скелелаз Ален Робер підкорив черговий хмарочос.
Як йдеться в сюжеті ТСН, це перше сходження, відтоді як минулого літа він зламав зап'ясток. Цього разу традиційно без страховки і дозволу влади 55-річний екстремал видерся на будівлю бізнес-центру "Тоталь" у Парижі.
Таких підкорених вершин в арсеналі Робера вже понад півтори сотні. Найбільше він пишається сходженням на найбільшу споруду світу – хмарочос Бурдж Халіфа у Дубаї висотою 828 метрів.
Відомий француз Ален Робер підкорив черговий хмарочос
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