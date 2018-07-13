Затримка понад 9 годин: сумнозвісна Bravo Airways відкладає виліт з Києва вже 4 рази (фото)

Авіакомпанія на даний момент не знайшла літака для відправки туристів на чорноморський курорт.

У столичному аеропорту "Київ" ("Жуляни") – знову тривалі затримки з відправленням туристів. На цей раз більше восьми годин чекають свого вильоту пасажири рейсу Київ - Бургас.

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Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на туристку, що потрапила в неприємну ситуацію. За її словами, спочатку рейс мав вилетіти о 05:40 ранку, однак пізніше його перенесли на 11:30. Коли пасажири повторно прибули в аеропорт, стало відомо про перенесення вильоту вже на 13:00.

Надалі виліт відкладали ще два рази. Представник авіаперевізника Bravo Airways заспокоює пасажирів, обіцяючи ось-ось відправити їх за потрібним маршрутом. За його словами, по прильоту борту з Туреччини у нього виявили поломку, тому на даний момент її намагаються знайти і усунути. Виліт призначено на 15:00.

Всього, за словами співрозмовниці видання, вильоту в Бургас (Болгарія) очікує 170 осіб. Авіакомпанія на даний момент не знайшла літака для відправки туристів на чорноморський курорт.

Цього літа почастішали затримки з вильотами літаків з київських аеропортів. Неодноразово туристи розповідали страшні історії, коли їх цілодобово не відправляли на відпочинок, не даючи води і не забезпечуючи гаряче харчування.