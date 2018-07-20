Спокуса зробити фото в Україні коштувала туристам з Нідерландів понад 100 євро

Горе-туристи залишили свої велосипеди на польській стороні, а самі вирушили пішки на українську територію без проходження прикордонного контролю.

У Польщі оштрафували туристів з Нідерландів, які незаконно перетнули кордон з Україною заради гарного фото.

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Як повідомляє RMF24 з посиланням на місцеву прикордонну службу, подружжя з Нідерландів подорожували на велосипедах Прикарпаттям в польській його частині. Потім вони залишили свої транспортні засоби на польській стороні, а самі вирушили пішки на українську територію. Однак польські прикордонники одразу помітили їх через систему моніторингу і вирушили на місце «злочину». Втім, охоронцям кордону ще довелося почекати півгодини, поки допитливі голландці не повернулися зі своєї «незаконної експедиції».

Як потім пояснили прикордонникам горе-мандрівники, на порушення правил перетину кордону вони пішли свідомо, адже на шляху бачили попереджувальні знаки. Однак «спокуса зробити фото в Україні була сильнішою».

Втім, пам'ятні фотографії для родинного альбому виявилися доволі дорогими, адже за вчинені правопорушення туристи з Нідерландів отримали штрафи на 500 польських злотих (близько 115 євро).