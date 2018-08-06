На популярному єгипетському курорті акула вбила туриста з Чехії
10:24, 06 серпня 2018Новини туризму
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Турист був убитий в 20 кілометрах від берега під час занурення з аквалангом. Останки чоловіка виявили на пляжі.
Акула вбила чоловіка, який пірнав з аквалангом / Фото flickr.com George Probst
Турист з Чехії був убитий акулою на популярному єгипетському курорті Марса-Алам. Останки чоловіка виявили на пляжі.
Як повідомляє Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ, турист був убитий в 20 кілометрах від берега під час занурення з аквалангом. Він відпочивав в Марса-Алам разом зі своєю дружиною і дитиною. Місцева влада створила спеціальну групу з розслідування інциденту.
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Останній випадок смерті туристів від акули в Єгипті стався в 2015 році, коли тварина вбила туристку з Німеччини.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії акули напали на двох серферів.
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