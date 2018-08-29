В Іспанії готуються до томатного "місива": для веселих боїв підготували 145 тонн помідорів (відео)

Власники будинків та магазинчиків вже взяли до рук молотки, цвяхи та дошки – до початку свята намагаються встигнути все залатати та врятувати від погромів вікон і вітрин.

В Іспанії готуються до старту "Томатіни"– фестивалю, на якому тисячі людей закидають одне одного помідорами.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, веселі бої проходять у невеличкому містечку, усього в кількох кілометрах від Валенсії. Містяни очікують понад 20 тисяч гостей, туди привезли 145 тонн томатів.

Помідорами битимуться кілька годин поспіль й за цей час, зазвичай, місто перетворюється у справжнє томатне місиво.

Власники будинків та магазинчиків вже взяли до рук молотки, цвяхи та дошки – до початку свята намагаються встигнути все залатати та врятувати від погромів вікна і вітрини.