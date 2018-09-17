Українська авіакомпанія SkyUp відклала старт регулярних рейсів

Авіакомпанія SkyUp, яка позиціонує себе як національний лоу-кост, обіцяє почати виконання регулярних рейсів у зимову навігацію.

Авіакомпанія SkyUp, що позиціонує себе як перший національний лоу-кост, відклала на зимову навігацію початок виконання регулярних рейсів.

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Про це повідомив гендиректор SkyUp Євген Хайнацький, передає LIGA.net.

Раніше компанія планувала відкрити продаж квитків на перші регулярні рейси в липні 2018 року. Зараз перевізник виконує чартерні польоти в інтересах туроператора Join UP! з Києва (Жуляни), Харкова, Одеси, Львова і Запоріжжя на курорти Єгипту, Албанії та Туреччини.

"Реалізація наших планів трохи затримується. Початок регулярних рейсів залежить від постачання літаків. Зараз ми знаходимося на стадії отримання третього літака. Я думаю, що до кінця вересня він буде внесений до реєстру цивільних повітряних суден Державіаслужби. Тому давайте дочекаємося жовтня, коли у нас буде анонсування початку продажу квитків на регулярні рейси", - сказав Хайнацький.

Він уточнив, що можливо авіакомпанія відкриє перші регулярні рейси в жовтні, а програма польотів буде виконуватися у зимову навігацію (кінець жовтень 2018 - березень 2019 рр.).

Крім того, до кінця року компанія планує розширити флот. "Ми прагнемо до цифри п'ять. До кінця вересня у нас буде три літаки і ще два очікуємо до кінця року", - зазначив Хайнацький.

Нагадаємо, що перші польоти SkyUp збиралася розпочати в квітні 2018 року з виконання чартерних рейсів, проте старт польотів був перенесений на кінець травня, у зв'язку із затримкою в отриманні сертифіката експлуатанта.

Запустивши чартерні рейси, авіакомпанія анонсувала на кінець липня відкриття продажів квитків на регулярні внутрішні рейси: до Одеси з Києва і Харкова. Міжнародні — з Києва до Барселони, Ларнаки та Батумі.

Зараз флот компанії SkyUp складається з двох літаків Boeing 737 Next Generation і одного літака Airbus A330 (використовується на правах "мокрого" лізингу). У вересні компанія очікує надходження Boeing 737-700NG 2002 року випуску на 149 місць, який крім регулярних та чартерних напрямків буде задіяний для перевезення команди ФК "Шахтар".

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp і корпорація Boeing підписали контракт на $624 млн на виробництво п'яти літаків. Замовлення включає в себе два повітряних судна нового покоління Boeing 737 MAX 8 і три середньомагістральних авіалайнера Boeing 737 MAX 10. Поставка перших п'яти літаків безпосередньо з заводу в Сіетлі очікується у 2023 р.

Згідно з умовами контракту передбачена опція дозамовлення ще п'яти літаків цих моделей з аналогічними термінами поставки. Таким чином, флот авіакомпанії SkyUp в 2023-2024 рр. поповниться відразу десятьма новими повітряними суднами. У SkyUp заявили, що компанія вже внесла передоплату за контрактом з Boeing в розмірі $4 млн.

Засновниками авіакомпанії SkyUp є власники одного з найбільших в Україні туроператорів JoinUp Тетяна та Юрій Альба.