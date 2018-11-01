На Андріївському узвозі з'явився інтерактивний маршрут із QR-кодами (фоторепортаж)

Наголошується, що популярність таких QR-маршрутів буде зростати із розповсюдженням технології.

На Андріївському узвозі з`явився новий туристичний «розумний» маршрут: у бруківку вмонтовано QR-коди – матричні коди, які містять детальний опис туристичних об’єктів, розташованих поблизу.

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До маршруту «Стежка Андріївським узвозом» включено 14 описів: Музей однієї вулиці, мурал «Відродження», Київський академічний театр «Колесо», Літературно-художній музей М. Булгакова, Київський академічний драматичний «Театр на Подолі», Замкова гора, житловий мікрорайон Воздвиженка, «Замок Річарда», найстаріший збережений дерев’яний будинок Києва, Музей-майстерня Івана Кавалерідзе, Алея художників, Андріївська церква, Старокиївська гора, Місто Володимира.

За вихідні з інтерактивним маршрутом знайомляться близько 500 туристів, що відповідає приблизно 25 екскурсійним групам. Популярність таких QR-маршрутів буде зростати із розповсюдженням технології.