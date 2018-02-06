У Києві набирають популярності серед іноземних туристів ресторани з оригінальною кухнею (відео)
11:44, 06 лютого 2018Новини туризму
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До Києва їдуть іноземні туристи, щоб скуштувати оригінальну кухню. У столичних вишах навіть почали готувати фахівців з аюрведичної кулінарії.
Прогрессивная кулинария: в Украине набирают популярность рестораны с оригинальной кухней / ТСН
У столиці з’явилися гіди, які підказують туристам, де смачно поїсти, бо іноземців багато, а екзотичних ресторанів - іще більше.
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Перейти від борщу та котлет на індійську кухню один з університетів змусила нова кулінарна мода на все заморське і незвичне.
Гастрогід Софія каже, що для іноземних туристів у Києві така примха обходиться дуже дешево. Сьогодні її гість - турист з Великобританії Адам.
За незвичайним обідом він розмірковує, як змінився Київ за сім років - вперше Адам побував у столиці у 2010 році.
Прогресивна кулінарія: в Україні набирають популярності ресторани з оригінальною кухнею
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