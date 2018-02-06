У Києві набирають популярності серед іноземних туристів ресторани з оригінальною кухнею (відео)

До Києва їдуть іноземні туристи, щоб скуштувати оригінальну кухню. У столичних вишах навіть почали готувати фахівців з аюрведичної кулінарії.

У столиці з’явилися гіди, які підказують туристам, де смачно поїсти, бо іноземців багато, а екзотичних ресторанів - іще більше.

Читайте такожУкраїнка здобула світову славу, створюючи картини з їжі (відео)Кухня молекулярна, веганська, аюрведична - усе це в Україні набагато дешевше, ніж за кордоном. Попит на прогресивну кулінарію настільки великий, що її навіть почали навчати студентів, йдеться у сюжеті ТСН.

Перейти від борщу та котлет на індійську кухню один з університетів змусила нова кулінарна мода на все заморське і незвичне.

Гастрогід Софія каже, що для іноземних туристів у Києві така примха обходиться дуже дешево. Сьогодні її гість - турист з Великобританії Адам.

За незвичайним обідом він розмірковує, як змінився Київ за сім років - вперше Адам побував у столиці у 2010 році.