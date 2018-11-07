Китай стане найпопулярнішим напрямком для туристів до 2030 року

Зараз першість у Франції, але, на думку експертів, їй доведеться поступитися найбільш населеній країні світу.

Впродовж наступний 12 років вартість світового туристичного ринку зросте до 2,6 трильйона доларів. А подорожувати в інші країни будуть приблизно 2,4 мільярда людей щороку по всьому світу.

Про це, як пише Newsweek, йдеться у звіті дослідної групи Euromonitor International, який був представлений на туристичний конференції в Лондоні. Експерти компанії прогнозують, що регіон Далекого Сходу чекає туристичний бум у наступному десятилітті. І найбільше виграє саме Китай.

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«Туризм – важливий стовп китайської економіки. В країні багато інвестицій йдуть саме на покращення інфраструктури і стандартів, а також на дружні до туристів політичні підходи й ініціативи», - зауважив аналітик Euromonitor International Вутер Гіртс.

Через зростання економіки і середнього класу в Азії китайські туристичні точки, такі як Велика стіна, Заборонене місто в Пекіні і футуристичний центр Шанхаю, стануть ще більш популярними. На думку експертів, зростання туризму в регіоні здебільшого буде відбуватися за рахунок збільшення кількості мандрівників з далекосхідних країн. Тож туристична активність в Азії фактично буде внутрішньою.

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Сьогодні ж Китай, який лишається найбільш населеною країною світу, посідає четверте місце серед популярних туристичних напрямків. В 2016 році він прийняв 59 мільйонів мандрівників. Лише Іспанія (75,6 мільйонів туристів), США (75,6 мільйонів туристів) і Франція (82,6 мільйонів туристів) приваблюють більше людей.