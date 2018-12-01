Через несправність експресу до Борисполя деяким пасажирам довелося реєструватися на інші авіарейси

Наразі затримок у русі потяга з Києва до аеропорту «Бориспіль» немає.

Майже всі пасажири експрес-потяга Kyiv Boryspil Express, який сьогодні зламався, встигли на свої рейси.

Про це виконувач обов'язків голови правління компанії «Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Всі пасажири встигли на свої рейси. Один пасажир зміг перереєструватися на завтрашній рейс до Дохи», - написав він.

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Також Кравцов зазначив, що нині затримок у русі потяга до аеропорту «Бориспіль» немає.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 листопада, «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між вокзалом «Київ-Пасажирський» та міжнародним аеропортом «Бориспіль». Розрахунковий час у дорозі - 35 хвилин.

Сьогодні, 1 грудня, в «Укрзалізниці» повідомили, що близько опівдня машиніст потяга через технічну несправність на 19-му км маршруту попросив допоміжний поїзд. Про ситуацію було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту «Бориспіль», щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що перебували у потязі.

У держкомпанії пояснили, що технічна несправність у потязі Kyiv Boryspil Express виникла через негоду, вибачилися і пообіцяли розслідувати інцидент детальніше.