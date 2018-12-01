У Львові відкрили резиденцію Святого Миколая (фоторепортаж)

Першими відвідувачами резиденції стали вихованці дитячих будинків.

У суботу, 1 грудня, у львівському парку «Знесіння» традиційно відкрили резиденцію Святого Миколая.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Під час відкриття резиденції діти та дорослі мали змогу відчути новорічну атмосферу в казковому будинку і поспілкуватися з Святим Миколаєм. Першими, хто зміг завітати у резиденцію Святого Миколая і розповісти йому віршики та заспівати пісні, стали вихованці дитячих будинків Львівщини.

На дітей чекали солодощі та веселі забави від аніматорів. Усі діти, які завітають до резиденції Святого Миколая, можуть залишити у його резиденції листи зі своїми бажаннями та отримати подарунки.

Нагадаємо, 7 грудня у центрі Львова відкриють традиційний Різдвяний ярмарок. Під час ярмарку на проспекті Свободи працюватиме будиночок Миколая.