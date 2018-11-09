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Свято наближається: у світі розпочинаються приготування до Різдва та Нового року (відео)

15:44, 09 листопада 2018
Новини туризму
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Світ вже почав готуватися до Різдва / Фото REUTERS

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у США вже встигли зрубати ялинку, яка стане одним з найвідоміших американських новорічних дерев. Її планують прикрасити 50 тисячами святкових вогників та розмітити під Рокфелер-центром у Нью-Йорку. Висота ялинки становить 22 метри, доправлятимуть її за понад 100 км, а урочисто запалять 28 листопада.

Водночас у Парижі вже засяяли святкові вогники. Їх запалили в одному з найвідоміших універмагів міста - Galeries Lafayette's, що працює з 1865 року. В його вітринах встановили цілі композиції з ляльок, що рухаються. Для оздоблення крамниці використали понад 170 різдвяних ялинок та майже 3,5 тисячі метрів різдвяних вогників.

Універмаг Galeries Lafayette's у Парижі вже прикрасили до Різдва / Фото REUTERS

Зазначимо, традиційно у західних країнах Різдво святкують 24 грудня, однак вже з другої половини листопада в багатьох містах починають працюватися різдвяні ярмарки, а вулиці прикрашаються вогниками та новорічними іграшками. Тим часом в магазинах у цей період розпочинаються сввяткові знижки.

До речі, раніше УНІАН.Туризм писав, які моменти слід обов'язково врахувати, якщо вирішите відправитися за європейською різдвяною атмосферою.

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Теги: #Різдво#Новий рік#новорічна ялинка#Різдвяний ярмарок