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Жителька Австрії перетворила власне подвір’я на справжню різдвяну казку (відео)

09:03, 04 грудня 2018
Новини туризму
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Австрійка прикрашає свій дім вже не вперше / скріншот відео ТСН

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка також встановила на подвір'ї надувні фігури популярних персонажів з казок та мультфільмів, і, звісно, Санта-Клаусів.

Різдвяний настрій власниці будинку влітає у копієчку. Лише її рахунок за електроенергію складає дві тисячі євро. Втім, у такий спосіб австрійка прикрашає свій дім вже не вперше. Подивитися на красу приїжджають як з Австрії, так і з інших країн світу.

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Теги: #Різдво#Австрія