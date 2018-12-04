Жителька Австрії перетворила власне подвір’я на справжню різдвяну казку (відео)
09:03, 04 грудня 2018Новини туризму
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Різдвяний настрій власниці будинку влітає у копієчку.
Австрійка прикрашає свій дім вже не вперше / скріншот відео ТСН
Жителька невеликого австрійського селища прикрасила свій будинок 500 тисячами вогників.
Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка також встановила на подвір'ї надувні фігури популярних персонажів з казок та мультфільмів, і, звісно, Санта-Клаусів.
Різдвяний настрій власниці будинку влітає у копієчку. Лише її рахунок за електроенергію складає дві тисячі євро. Втім, у такий спосіб австрійка прикрашає свій дім вже не вперше. Подивитися на красу приїжджають як з Австрії, так і з інших країн світу.
В Австрії жінка прикрасила свій будинок 500 тисячами вогників
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