Австрія визнана найкращою країною для отримання виду на проживання

Усього в дослідженні за 2018 рік розглядались інвестиційні програми отримання ВНЖ 21 країни.

Австрія стала новим лідером рейтингу програм отримання посвідки на проживання через інвестиції.

Про це свідчать дані оновленого щорічного рейтингу інвестиційних програм, опублікованого міжнародною консалтинговою компанією Henley & Partners.

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Усього в дослідженні за 2018 рік розглядались інвестиційні програми отримання ВНЖ 21 країни. Перше місце посіла програма Австрії з найвищими показниками якості життя і репутації країни. Португалія, яка була незмінним лідером останніх років, опинилася на другому місці. На третій позиції - нова програма Італії. Вона дозволяє отримати вид на проживання країни через інвестиції від 500 тисяч євро. Великобританія з популярною серед іноземних інвесторів візою Tier 1 за рік піднялася на одну позицію і тепер займає 5 місце. Греція поліпшила показники і опинилася на 12 місці (15 минулого року), випередивши Латвію та Іспанію. Програма Болгарії, як і раніше, на останньому місці.

Для визначення позиції програми в рейтингу ВНП через інвестиції використовувалися 10 показників: репутація, якість життя, оподаткування, безвізовий в'їзд в інші країни, строк розгляду заяви і якість обробки інформації, комплаенс, вимоги інвестицій, загальні витрати, терміни отримання громадянства та вимоги для отримання громадянства. За кожним критерієм незалежні експерти, а також інвестори і державні діячі країн, виставляли бали (від 0 до 10), після чого результати підсумовувалися.

Зазначимо, раніше компанія Henley & Partners також опублікувала рейтинг паспортів світу, в якому Україна посіла 41 місце.

Henley & Partners – міжнародний лідер у сфері планування місця проживання для приватних клієнтів та їх сімей. Компанія також виступає в якості радника урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або виду на проживання через інвестиції.