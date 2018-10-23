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Австрія визнана найкращою країною для отримання виду на проживання

09:01, 23 жовтня 2018
Новини туризму
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Австрія очолила рейтинг інвестиційних програм / Ілюстрація REUTERS

Про це свідчать дані оновленого щорічного рейтингу інвестиційних програм, опублікованого міжнародною консалтинговою компанією Henley & Partners.

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Усього в дослідженні за 2018 рік розглядались інвестиційні програми отримання ВНЖ 21 країни. Перше місце посіла програма Австрії з найвищими показниками якості життя і репутації країни. Португалія, яка була незмінним лідером останніх років, опинилася на другому місці. На третій позиції - нова програма Італії. Вона дозволяє отримати вид на проживання країни через інвестиції від 500 тисяч євро. Великобританія з популярною серед іноземних інвесторів візою Tier 1 за рік піднялася на одну позицію і тепер займає 5 місце. Греція поліпшила показники і опинилася на 12 місці (15 минулого року), випередивши Латвію та Іспанію. Програма Болгарії, як і раніше, на останньому місці.

Для визначення позиції програми в рейтингу ВНП через інвестиції використовувалися 10 показників: репутація, якість життя, оподаткування, безвізовий в'їзд в інші країни, строк розгляду заяви і якість обробки інформації, комплаенс, вимоги інвестицій, загальні витрати, терміни отримання громадянства та вимоги для отримання громадянства. За кожним критерієм незалежні експерти, а також інвестори і державні діячі країн, виставляли бали (від 0 до 10), після чого результати підсумовувалися.

Зазначимо, раніше компанія Henley & Partners також опублікувала рейтинг паспортів світу, в якому Україна посіла 41 місце.

Henley & Partners – міжнародний лідер у сфері планування місця проживання для приватних клієнтів та їх сімей. Компанія також виступає в якості радника урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або виду на проживання через інвестиції.

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Теги: #Австрія#рейтинг країн