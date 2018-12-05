Корони і карети: в британській королівській резиденції встановили живі ялинки (відео)

Працівники Букінгемського палацу прикрашали і поручні сходів гірляндами з кольорових кульок.

У мармуровій залі британської королівської резиденції вже встановили кілька живих ялинок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Прикрасили їх іграшками у вигляді корон і карет. Працівники Букінгемського палацу прикрашали і поручні сходів гірляндами з кольорових кульок.

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Різдво королівська сім'я зазвичай зустрічає в Сандрінгемі. Там всі члени сімейства на чолі з королевою Єлизаветою II відвідують святкову службу, після чого збираються на святковий обід.

Раніше повідомлялося, що в Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі.