Корони і карети: в британській королівській резиденції встановили живі ялинки (відео)
14:20, 05 грудня 2018Новини туризму
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Працівники Букінгемського палацу прикрашали і поручні сходів гірляндами з кольорових кульок.
У британській королівській резиденції встановили живі ялинки
У мармуровій залі британської королівської резиденції вже встановили кілька живих ялинок.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Прикрасили їх іграшками у вигляді корон і карет. Працівники Букінгемського палацу прикрашали і поручні сходів гірляндами з кольорових кульок.
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Різдво королівська сім'я зазвичай зустрічає в Сандрінгемі. Там всі члени сімейства на чолі з королевою Єлизаветою II відвідують святкову службу, після чого збираються на святковий обід.
Раніше повідомлялося, що в Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі.
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