этот материал доступен на русском

Корони і карети: в британській королівській резиденції встановили живі ялинки (відео)

14:20, 05 грудня 2018
Новини туризму
446 0

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Прикрасили їх іграшками у вигляді корон і карет. Працівники Букінгемського палацу прикрашали і поручні сходів гірляндами з кольорових кульок.

Читайте такожКілометри локацій та інтерактивна ялинка: організатори розповіли, як зміниться Київ на новорічні свята

Різдво королівська сім'я зазвичай зустрічає в Сандрінгемі. Там всі члени сімейства на чолі з королевою Єлизаветою II відвідують святкову службу, після чого збираються на святковий обід.

Раніше повідомлялося, що в Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Британія#ялинка