У Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі (фото, відео)

Ялинка прикрашена 2018 золотими монетами, а її вартість — 2,3 млн євро.

У Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі. Це піраміда від німецької компанії Pro Aurum, яка займається торгівлею дорогоцінними металами, прикрашена 2018 золотими монетами вагою 63 кг.

Як пише Громадське з посиланням на швейцарську газету Blick, вартість цієї ялинки становить понад 2,3 мільйонів євро. Її встановили в офісі Pro Aurum до 15 грудня.

28 листопада у Нью-Йорку запалили головну ялинку США — її прикрашає 70-кутна зоря з 3 млн кристалів Swarovski.

Нагадаємо, президент організації Folk Ukraine , яка облаштовує різдвяне містечко у Києві, повідомив, що головна ялинка 2019 року може бути штучною.

Минулого року новорічну ялинку після демонтажу відправили на переробку на сувеніри.