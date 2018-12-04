У Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі (фото, відео)
У Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі. Це піраміда від німецької компанії Pro Aurum, яка займається торгівлею дорогоцінними металами, прикрашена 2018 золотими монетами вагою 63 кг.
Як пише Громадське з посиланням на швейцарську газету Blick, вартість цієї ялинки становить понад 2,3 мільйонів євро. Її встановили в офісі Pro Aurum до 15 грудня.
28 листопада у Нью-Йорку запалили головну ялинку США — її прикрашає 70-кутна зоря з 3 млн кристалів Swarovski.
Нагадаємо, президент організації Folk Ukraine , яка облаштовує різдвяне містечко у Києві, повідомив, що головна ялинка 2019 року може бути штучною.
Минулого року новорічну ялинку після демонтажу відправили на переробку на сувеніри.