В Одесі аеропорт через туман змінив графік прийому і відправлення літаків

В аеропорту спостерігаються проблеми як з відправленням, так і з прибуттям рейсів.

Міжнародний аеропорт «Одеса» через туман змінив графік прийому і відправлення літаків.

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Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Одеса», сьогодні рейс з Одеси до Стамбула (Туреччина), що планувався о 2.20, було скасовано. Затримується ще один рейс до Стамбула (планувався о 9.55) і виліт до Києва («Жуляни»), який мав відправитися о 7.40.

Крім того, затримується прибуття літака з Києва («Жуляни») (очікувалося о 8.20), зі Стамбула (9.00), з Шарм-ель-Шейха (Єгипет, 9.30).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.