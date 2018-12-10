В Одесі аеропорт через туман змінив графік прийому і відправлення літаків
10:57, 10 грудня 2018Новини туризму
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В аеропорту спостерігаються проблеми як з відправленням, так і з прибуттям рейсів.
Через туман змінив графік прийому і відправлення літаків \ 112 Україна
Міжнародний аеропорт «Одеса» через туман змінив графік прийому і відправлення літаків.
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Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Одеса», сьогодні рейс з Одеси до Стамбула (Туреччина), що планувався о 2.20, було скасовано. Затримується ще один рейс до Стамбула (планувався о 9.55) і виліт до Києва («Жуляни»), який мав відправитися о 7.40.
Крім того, затримується прибуття літака з Києва («Жуляни») (очікувалося о 8.20), зі Стамбула (9.00), з Шарм-ель-Шейха (Єгипет, 9.30).
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.
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