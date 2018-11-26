Аеропорти Києва працюють у штатному режимі, незважаючи на туман і снігопад
14:12, 26 листопада 2018Новини туризму
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Зараз рейси в аеропортах "Бориспіль" і "Київ" здійснюються за розкладом, хоча вночі були невеликі проблеми в аеропорту "Київ".
Сніг і туман поки не заважають роботі аеропортів Києва / Фото facebook.com/airportkiev/
Аеропорт "Бориспіль" і "Київ" працюють у штатному режимі, незважаючи на ускладнення погодних умов у столиці у вигляді туману.
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Про це УНІАН повідомили в прес-службах аеропортів.
"Аеропорт працює за розкладом. Нічні рейси через туман приземлялися в "Борисполі" або затримувалися. Зараз все в штатному режимі", - йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Київ".
У прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль" також підтвердили роботу в штатному режимі.
Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі дні. Активний циклон зумовить сніг та мокрий сніг, ожеледицю.
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