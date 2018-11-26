этот материал доступен на русском

Аеропорти Києва працюють у штатному режимі, незважаючи на туман і снігопад

14:12, 26 листопада 2018
Новини туризму
95 0
Сніг і туман поки не заважають роботі аеропортів Києва / Фото facebook.com/airportkiev/

Читайте такожрозповіла Синоптик, коли в Києві похолодає

Про це УНІАН повідомили в прес-службах аеропортів.

"Аеропорт працює за розкладом. Нічні рейси через туман приземлялися в "Борисполі" або затримувалися. Зараз все в штатному режимі", - йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Київ".

У прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль" також підтвердили роботу в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі дні. Активний циклон зумовить сніг та мокрий сніг, ожеледицю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#аеропорт#негода в Україні#снігопад в Україні