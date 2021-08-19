Якщо дівчині вдасться задумане, то вона стане наймолодшою жінкою, якій вдалася така подорож.

Наймолодша льотчиця-19-річна громадянка Бельгії Зара Рузерфорд вирушила в навколосвітню подорож. Вона вилетіла на своєму надлегкому літаку з аеропорту на заході країни.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами льотчиці, вона планує стати наймолодшою жінкою, якій вдалося здійснити навколосвітню подорож. За три місяці вона планує подолати на своєму літаку 51 тисячу кілометрів та відвідати близько 50 країн.

Дівчина з династії пілотів. З небом своє життя зв'язали обидва її батьки. Зара мріє літати ще вище та хоче в майбутньому стати космонавтом.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці здійснили перший трансатлантичний переліт на вертольоті. Всього вони подолали понад 10 тисяч кілометрів над територією 13 країн.

До екіпажу увійшли підприємець Максим Луньов та автогонщик, чемпіон України та Італії Євген Рахмайлов. Українці витратили місяць на підготовку. Стартував екіпаж на початку серпня з міста Мірабель в канадській провінції Квебек. Це перший подібний переліт, здійснений українцями, тому вони можуть потрапити до Книги рекордів України.

Автор: Анастасія Горбачова