Екіпаж подолав понад 10 тисяч кілометрів.

Українці здійснили перший трансатлантичний переліт на гелікоптері. Всього вони подолали понад 10 тисяч кілометрів над територією 13 країн.

Про це повідомляє ТСН.

До екіпажу увійшли підприємець Максим Луньов та автоперегонник, чемпіон України та Італії Євген Рахмайлов. Українці витратили місяць на підготовку. Стартував екіпаж на початку серпня з міста Мірабель в канадській провінції Квебек.

При цьому наголошується, що такий переліт на вертольоті складніше і небезпечніше, ніж на літаку, адже кожні 3-4 години необхідна дозаправка, а в разі непередбаченої ситуації повернутися неможливо.

Читайте такожЯк вибрати собі місце в літаку - секрети комфортного перельоту"Ми придбали все необхідне обладнання, гідрокостюми та спеціальний одяг, яка б дозволила нам витримати низькі температури в тій же Гренландії, якби раптом щось сталося, і пропрацювали маршрут з диспетчерськими службами всіх аеропортів про наявність палива і можливості посадки",- розповів Луньов.

Мандрівникам знадобився майже тиждень, щоб повернутися додому. По дорозі в Україну екіпаж побачив виверження вулкана Фаградалсфьядль в Ісландії, дикі льодовики в канадській Арктиці, а також побував над Гренландією, Ісландією, Фарерськими островами, Шотландією, Англією, Францією, Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Чехією, Польщею.

Це перший подібний переліт, здійснений українцями, тому вони можуть потрапити до Книги рекордів України. Екіпаж на досягнутому зупинятися не має наміру і вже готується до перельотів над Африкою та Азією.

Як раніше повідомляв УНІАН, 97-річний українець Леонід Станіславський потрапив до світового реєстру тенісистів-рекордсменів за версією Гіннеса серед тих, кому за 80 років.

Автор: Анастасія Горбачова