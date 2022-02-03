З 1 червня 2022 року компанія планує виконувати рейси "Київ – Осло".

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) почне літати до Норвегії і стане єдиним українським авіаперевізником, що виконує рейси за вказаним маршрутом.

Про це повідомила МАУ у прес-релізі.

Зазначається, що компанія почне виконувати рейси з Києва до столиці Норвегії Осло, починаючи з 1 червня 2022 року. Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – щосереди, щоп’ятниці та щонеділі.

Літак вилітатиме з аеропорту "Бориспіль" о 8:25 та прибуватиме в Осло о 10:15. Зворотний рейс - відліт о 16:00, приліт о 17:50.

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Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія МАУ анонсувала розширення мережі маршрутів влітку 2022 року. Починаючи з червня 2022 року, МАУ додає нові рейси з Києва до Ніцци, Брюселя, Гельсінкі, Копенгагену, Стокгольму, Варшави, Відня, Венеції, Дюссельдорфу, Цюриху та Будапешту. Компанія також виконуватиме рейси з Одеси до Вільнюсу та зі Львова до Тель-Авіва.

Крім того, у червні 2022 року компанія відновить програму далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка та Торонто, а також запустить абсолютно нові рейси в Аліканте.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".