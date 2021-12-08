Країни продовжать налагоджувати співпрацю задля спрощення подорожей громадян.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії разом з Україною мають намір робити поступові кроки до спрощення режиму поїздок громадян обох країн.

Про це йдеться у спільному комюніке України та Великої Британії за результатами підготовчого засідання українсько-британського стратегічного діалогу за участі глав МЗС Дмитра Кулеби та Елізабет Трасс.

"Ми продовжимо налагоджувати співпрацю задля спрощення подорожей громадян і, за наявності відповідних умов, робитимемо поступові кроки до спрощення режиму поїздок між нашими країнами", - йдеться у комюніке.

Також Україна та Британія працюватимуть разом, щоб забезпечити стійкий розвиток безпекового та правоохоронного секторів України.

"Велика Британія підтримуватиме Україну в розвитку її можливостей у сфері безпеки та правоохоронних органів", - сказано у документі.

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Як повідомляв УНІАН, на початку цього року президент України Володимир Зеленський своїм указом продовжив до 30 січня 2022 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Британії.

Автор: Віталій Саєнко