Відтепер після прибуття до Британії треба здавати ПЛР-тест і перебувати на самоізоляції.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії змінило правила в'їзду для українців на час пандемії коронавірусної інфекції.

Як повідомляє прес-служба Посольства України у Британії у Facebook, нові заходи та правила в’їзду діятимуть з 30 листопада.

"Всі подорожуючі до Великої Британії мають зробити по прибуттю PCR тест на COVID-19 упродовж двох днів і перебувати на самоізоляції до отримання негативного результату", - йдеться в повідомленні.

Крім того, треба обов'язково користуватися захисними масками в магазинах і громадському транспорті.

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"Усі, хто потенційно міг контактувати з особами із вірусом "Омікрон", незважаючи на свій статус вакцинації, мають обов'язково дотримуватися самоізоляції під наглядом NHS Test and Trace (Служба тестування й відстежування Національної служби охорони здоров'я Британії, - УНІАН)", - зазначили в диппредставництві.

Також сказано, що через три тижні ці заходи мають переглядатися.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, вперше новий штам B.1.1.529 виявлено в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

У зв'язку з новим штамом деякі країни почали закривати кордони для мандрівників із інших країн, переважно - африканських.

Наприклад, Ізраїль, який вперше з початку пандемії відкрився для іноземного туризму на початку листопада, закрив свої кордони для негромадян на два тижні з 28 листопада. У суботу, 27 листопада, Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок нового штаму в Ізраїлі та повідомило про сім можливих інфікованих, зокрема трьох осіб, які останнім часом не виїжджали за кордон. Підтверджений заражений нещодавно повернувся з поїздки в Малаві. Троє з можливих заражених були вакциновані.

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Автор: Віталій Саєнко