Йдеться про Житомирську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) призупинила курсування низки приміських та регіональних поїздів в областях "червоної" карантинної зони – Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Читайте такожТретя хвиля пандемії: Україна опинилася у трійці лідерів Європи за темпами поширення COVID-19Про це повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях з 7 березня тимчасово призупинено рух наступних приміських поїздів: №6418/6417 Ходорів - Івано-Франківськ - Ходорів; 6425/6426 Стрий - Івано-Франківськ - Стрий; № 6431/6434 Івано-Франківськ - Коломия - Івано-Франківськ; №6437/6438 Івано-Франківськ - Коломия - Івано-Франківськ; №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ; №6403/6404 Івано-Франківськ - Рахів - Івано-Франківськ; № 6452/6451 Коломия - Заліщики - Коломия; № 6442/6441 Коломия - Ворохта - Коломия; № 6472/6471 Коломия - Вадул-Сірет - Коломия.

Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів - Чернівці - Львів.

У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів: №887/888 - №890/889 Коростень - Вінниця - Коростень; № 877/878 Коростень-Житомир.

Також з 7 березня заборонена посадка/висадка пасажирів в/зі станцій в межах Житомирської області на регіональні поїзди: №867 Київ - Жмеринка по станціях: Попільня, Бровки, Чорнорудка; №868 Жмеринка - Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Бровки, Попільня; № 885 Київ - Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Бровки, Чорнорудка, Белосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, разине, Гордіївка, Печанівка, Колодяжний, Миропіль; №870 Шепетівка - Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївка, Разине, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Бровки, Попільня.

У Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда №821/822 Львів - Ужгород - Львів.

Зазначається, що приміські поїзди по Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" з 8 березня призупиняє продаж квитків на Закарпатті та одночасно з введенням в регіоні посиленого карантину обмежить висадку-посадку пасажирів.

Станом на 10 березня до "червоної" зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19 потрапили Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області.

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Автор: Павло Степанець