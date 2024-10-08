У В’єтнамі пінний напій коштує в 17 разів дешевше, ніж у Великій Британії.

Найдешевше пиво у світі можна придбати у В’єтнамі. Про це пише Mirror. Видання посилається на користувача TikTok з ніком @louiecarabott.

Чоловік стверджує, що у В’єтнамі можна придбати "17 келихів пива за ціною одного", маючи на увазі вартість напою у Великій Британії.

"З огляду на те, що середня ціна пінти у Великій Британії перевищила позначку в 5 фунтів стерлінгів, тим, хто хоче випити дешевше, можливо, пощастить замість цього вирушити до В’єтнаму. Всього 40 пенсів за пінту, важко не погодитися з думкою Луї про те, що це найдешевше пиво на планеті", - йдеться у статті.

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Користувач зазначив, що на смак пиво "досить пристойне", при цьому воно продається скрізь у країні:

"Це шалено дешево. У Лондоні ви заплатите 7 фунтів стерлінгів за пиво, це божевілля. Тут воно коштує 40 пенсів. Варто того, щоб просто з'їздити сюди заради пива".

Чому пиво у В'єтнамі таке дешеве?

Багато сортів пива, які споживають у В’єтнамі, виробляються на місцевому рівні, що зменшує податки на імпорт і транспортні витрати. Місцеві інгредієнти та робоча сила також, як правило, дешевші, що сприяє зниженню витрат на виробництво.

"При цьому В’єтнам традиційно має нижчі податки на алкоголь порівняно з багатьма іншими країнами, що може зробити пиво доступнішим. Однак варто зазначити, що в’єтнамський уряд розглядає можливість підвищення акцизів на алкоголь, щоб вирішити проблеми зі здоров’ям", - зазначає видання.

Останні новини про пиво

Раніше УНІАН повідомляв, яка норма пива на день безпечна і коли після нього можна сідати за кермо. За словами експертів, умовно прийнятна для споживання за раз доза - це не більше 250 мл пива - для жінок і не більше 500 мл - для чоловіків.

При цьому лікарі попереджають, що пити пиво щодня не можна - слід виключати споживання алкоголю щонайменше 3-4 дні на тиждень.

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