Чорногорія посилила правила в'їзду для українців через погіршення ситуації з коронавірусом.
Про це повідомило посольство України в Чорногорії.
"Через погіршення епідеміологічної ситуації з 2 січня 2022 року набувають сили оновлені умови в'їзду в Чорногорію. Відтепер вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з двох документів: підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до вʼїзду; підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів)", - йдеться в повідомленні.
В обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест на антиген не старше 48 годин.
"Це означає, що в’їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна. Зазначені умови вʼїзду діють до 12 січня", - уточнили в посольстві.
Як повідомляв УНІАН, станом на 17 грудня 2021 року українські туристи могли за різних умов (тестування, карантин, вакцинація, віза, без додаткових умов) подорожувати до 160 країн світу.