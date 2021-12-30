З 2 січня 2022 року набувають чинності оновлені умови в'їзду в Чорногорію.

Чорногорія посилила правила в'їзду для українців через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомило посольство України в Чорногорії.

"Через погіршення епідеміологічної ситуації з 2 січня 2022 року набувають сили оновлені умови в'їзду в Чорногорію. Відтепер вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з двох документів: підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до вʼїзду; підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів)", - йдеться в повідомленні.

В обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест на антиген не старше 48 годин.

"Це означає, що в’їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна. Зазначені умови вʼїзду діють до 12 січня", - уточнили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17 грудня 2021 року українські туристи могли за різних умов (тестування, карантин, вакцинація, віза, без додаткових умов) подорожувати до 160 країн світу.

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