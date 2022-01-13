Туристи, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, звільняються від необхідності здавати експрес-тест через 72 години після прибуття на Кіпр.

Кіпр з 14 січня 2022 року знову змінює умови в'їзду для іноземних туристів, внісши певні пом'якшення порівняно з діючими раніше правилами.

Про це свідчать дані інтерактивної карти МЗС України.

Зокрема, з 05:00 14 січня 2022 року перед посадкою в літак, який прямує в Республіку Кіпр, необхідно буде пред’являти на вибір або негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вильоту, або більше дешевий негативний результат експрес-тесту, зданого протягом 24 годин до вильоту. До цього підходив лише ПЦР-тест.

Крім того, тепер туристи, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, звільняються від необхідності здавати експрес-тест через 72 години після прибуття на Кіпр. Всім іншим доведеться безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус у пересувних лабораторіях МОЗ.

Читайте такожАнглія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих туристівУсі інші вимоги щодо в'їзду до Кіпру зберігаються:

мати при собі підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass

після прибуття на Кіпр пройти платний лабораторний контроль: 15 євро в аеропорту Ларнаки та 19 євро в аеропорті Пафосу, результат тесту буде доступний протягом 3 годин

Про те, чим зайнятися на Кіпрі у зимовий період, читайте в нашому окремому матеріалі.