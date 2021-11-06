В готелі будуть селити тільки вакцинованих.

На Новий рік українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих від коронавірусу громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив журналістам.

"Гірськолижні курорти будуть працювати для вакцинованих", - сказав він.

За його словами, в готелі будуть селити тільки вакцинованих, і канатні дороги також працюватимуть лише для щеплених.

Також Ляшко додав, що відпрацьовують модель, за якої при поселенні в готель видаватимуть браслет, який міститиме інформацію про проживання і з цим браслетом можна буде потрапити на канатну дорогу, щоб не показувати постійно сертифікат про щеплення.

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Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 26 488 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Понад 11 млн українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, з початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 086 тис. 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 762 тис. 884. Загалом проведено 18 млн 848 тис. 929 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко