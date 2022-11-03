Туристи все більше зацікавлені в "здорових" подорожах ближче до природи або ж сімейному відпочинку. Також багато хто готовий відправитися в "подорож мрії".

Протягом останніх років в сфері туризму сформувалися нові тренди, які визначатимуть туристичні уподобання мандрівників у 2023 році.

Зокрема, багато в чому на переваги туристів впливають наслідки пандемії коронавіруса, свідчать результати дослідження, проведеного популярним сервісом з бронювання житла Booking.com. В опитуванні взяли участь близько 24 тисяч мандрівників, які все частіше акцентували увагу на "здорових" подорожах ближче до природи або сімейному відпочинку, пише Travel Off Path.

Основні туристичні тренди на 2023 рік:

1. Автономна подорож. Багато мандрівників готові відключитися від своїх мобільних пристроїв і повернутися ближче до природи. Майже 60% опитаних мандрівників заявили, що шукають відпочинок, який дозволить їм піти від реальності та повністю відключитися від мережі. Приблизно стільки ж опитаних заявили, що вони зацікавлені у вивченні навичок виживання, таких як розведення багаття або пошук їжі. Очевидно, популярність кемпінгу, а також екологічних турів з гідом і комфортабельних "глемпінгів" буде продовжувати зростати.

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2. Культурний досвід. Все більше мандрівників готові познайомитися з новими культурами і враженнями в своїх подорожах в 2023 році. Замість того, щоб відпочивати на курорті за системою "все включено", майже три чверті мандрівників хочуть, щоб їх у наступній поїздці виштовхнули із зони комфорту. Причому багато хто говорить, що хоче познайомитися з новими культурами, їжею і мовами, а також відправитися в подорож по недооцінених напрямках по всьому світу.

3. Ностальгічна подорож. 90% опитаних мандрівників заявили, що зацікавлені в ностальгічному відпочинку. Зокрема, більше 60% мандрівників зацікавлені у відвідуванні тематичних парків, таких як Disney World, більше половини мандрівників також зацікавлені в поїздках для "возз'єднання сім'ї" і поїздках для декількох поколінь, адже через пандемію багато хто з них довго перебували в розлуці.

4. Оздоровчі ретрити. Оздоровчі подорожі – це ніша в індустрії, яка переживає бурхливе зростання. Майже половина мандрівників зацікавлені у відпустці, яка зосереджена на свідомості та медитації, тоді як інші зацікавлені у відпочинку, присвяченому здоров'ю чи духовності. Замість того, щоб повертатися з відпустки, відчуваючи себе виснаженим спробами встигнути якомога більше, оздоровчий відпочинок дозволяє туристам повернутися додому, відчуваючи себе розслабленим.

5. Поїздки за списком бажань. У 2023 році мандрівники готові розоритися на поїздки зі свого списку бажань. Багато людей усвідомили, що життя занадто коротке, щоб відкладати свої мрії на "коли-небудь", і готові втілити свої мрії про подорожі в реальність вже зараз. Майже половина мандрівників зізналися, що готові витратити більше, щоб отримати від своєї відпустки максимум. Проте, більшість опитаних вказали, що бюджет все ще є важливим фактором при плануванні подорожі.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти спрогнозували, у яких містах світу різко зростуть ціни на готелі в 2023 році.

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