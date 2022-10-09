У Європі найбільше подорожчають ціни на готелі в таких містах, як Париж, Стокгольм і Дублін.

У 2023 році різко зростуть ціни на проживання в готелях по цілій низці популярних туристичних напрямків.

Про це свідчать результати аналізу, проведеного AMEX (American Express) Global Business Travel.

Зокрема, в Європа найбільше подорожчають ціни на готелі в таких містах, як:

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1. Париж, Франція (+10%).

2. Стокгольм, Швеція (+9%).

3. Дублін, Ірландія (+8,5%).

4. Амстердам, Нідерланди (+7,5%).

5. Франкфурт-на-Майні, Німеччина (+7,5%).

6. Лондон, Велика Британія (+6,2%).

При цьому в Північній Америці найбільше ціни на проживання в готелях піднімуться в таких містах США, як Нью-Йорк (+8,2%), Сіетл (+7,5%) і Сан-Франциско (+7,3%), а також в канадському Торонто (+6,5%).

В Центральній і Південній Америці найстрімкіше зростання цін на готелі очікується в столиці Аргентини Буенос-Айресі (+30%). Також ціни істотно зростуть в бразильському Сан-Паулу (+7,7%) і мексиканському Мехіко (+6,8%).

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні найбільше подорожчають готелі в індійському Бангалорі (+5,5%), австралійському Сіднеї (+4,3%) і Сінгапурі (+3,9%).

На Близькому Сході та в Африці зростання цін очікується в Дубаї в ОАЕ (+7%), в Йоганнесбурзі в ПАР (+7%) і в ізраїльському Тель-Авіві (+0,9%).

Майбутнє зростання цін експерти пов'язують з тим, що попит на подорожі до осені 2022 року поступово почав виходити на допандемійні рівні. Одночасно на цінах відіб'ється і висока інфляція, яка спостерігається в більшості країн світу, в тому числі як наслідок спровокованої Росією енергетичної кризи.

Як туризм відновлюється після пандемії COVID-19

Сфера туризму чи не найбільше постраждала від наслідків пандемії коронавірусу, адже з березня 2020 року подорожі в усьому світі практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, втім, з жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією, проте деякі країни все ж залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього.

Станом на початок жовтня 2022 року Іспанія залишилася єдиною країною Європи, в якій діють обмеження на в'їзд через пандемію коронавірусу.

На даний момент в світі фіксується сплеск захворюваності на COVID-19, проте поки що країни не планують повертати жорсткі обмеження, ставлячись до коронавірусу швидше як до сезонного захворювання.

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