Ryanair попередив туристів про затримки в семи популярних аеропортах Європи

Усі вони так і не змогли налагодити роботу нової системи в’їзду до ЄС.

Найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair попередила туристів про затримки в семи популярних аеропортах Європи через їхню нездатність налагодити роботу нової системи паспортного контролю ЄС, яка повноцінно запрацювала ще у квітні 2026 року.

Як зазначено на сайті лоукостера, найбільші проблеми через нову систему спостерігаються в аеропортах Тенеріфе-Південний, Пальма, Аліканте, Малага (усі чотири – Іспанія), а також Мілан-Бергамо (Італія), Краків (Польща) та Париж-Бове (Франція). Більше того, Ryanair очікує на подальше збільшення завантаженості цих аеропортів у пікові тижні літа.

У зв'язку з цим авіаперевізник знову закликав європейські уряди призупинити впровадження системи EES до вересня, коли закінчиться найнапруженіший період подорожей, щоб запобігти довгим чергам на паспортному контролі для пасажирів, багато з яких подорожують з маленькими дітьми.

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"У міру того, як закінчуються шкільні канікули і Європа вступає в найжвавіший період подорожей у році, стає зрозуміло, що система EES все ще не готова до пікових літніх обсягів. Пасажирів та їхні сім'ї не слід використовувати як піддослідних кроликів для недопрацьованої системи паспортного контролю, яка ризикує створити довгі черги, призвести до пропущених рейсів та зайвого стресу в аеропортах цього літа. Все просто: достатньо відкласти впровадження EES до вересня, як це вже зробили інші країни ЄС, наприклад, Греція", – заявив операційний директор Ryanair Ніл Макмахон.

Водночас Ryanair попередив пасажирів про збільшення черг на паспортному контролі під час поїздок до або з країн, що не входять до Шенгенської зони, і рекомендував їм прибувати в аеропорт заздалегідь.

"Для проведення перевірок може знадобитися сканування паспортів, зняття відбитків пальців та фотографування обличчя, проте існуюча інфраструктура не готова до обробки очікуваного в піковий сезон великого пасажиропотоку через брак персоналу, кіосків та неготовність системи", – констатували в Ryanair.

Нова система в’їзду до ЄС – що не так

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, проблеми з новою системою паспортного контролю при в'їзді до Євросоюзу почалися задовго до її запуску. Її офіційне впровадження неодноразово переносилося, поки в жовтні 2025 року її все ж не запустили в тестовому режимі.

У країн ЄС було півроку на те, щоб налагодити роботу до повноцінного запуску у квітні 2026 року, однак проблеми, що виникли, так і не були усунені.

Ситуація ще більше загострилася влітку 2026 року, коли почалися літні канікули. Дійшло до того, що через нові правила літаки в ЄС злітають напівпорожніми, поки туристи стоять у чергах.

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