Аеропорти в ЄС бʼють на сполох через нові правила прикордонного контролю, - Politico

Запуск нової системи збільшило час прикордонного контролю і загрожує багатогодинними чергами в аеропортах.

У Європі загострився конфлікт між аеропортами та Єврокомісією через запуск нової системи прикордонного контролю Entry/Exit System (EES), яка передбачає обов’язкову електронну ідентифікацію значно більшої кількості пасажирів з країн поза ЄС.

Видання Politico пише, що з 9 січня щонайменше 35% громадян країн, що не входять до Європейського Союзу, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін, повинні проходити нову процедуру. А саме повинні зареєструвати відбитки пальців та фото обличчя під час першого перетину кордону. Раніше цей показник становив лише 10%. Повноцінний запуск системи запланований до 10 квітня.

Противники цього рішення застерігають, що нові вимоги можуть спричинити "значний дискомфорт для мандрівників". Генеральний директор ACI Europe Олів'є Янковец зазначив, що впровадження EES уже призвело до збільшення часу проходження прикордонного контролю на 70%, а в години пік очікування може досягати трьох годин. За його словами, нове розпорядження, яке набуло чинності 9 січня, "створить ще гірші умови".

Подібні проблеми фіксують і самі аеропорти. У Брюссельському аеропорту відмітили, що впровадження EES впливає на час очікування та потребує додаткового персоналу. Однак Єврокомісія відкинула звинувачення, що EES спричиняє хаос в європейських аеропортах.

"З моменту запуску система працювала в основному без проблем, навіть під час пікового періоду відпусток, і будь-які початкові проблеми, типові для нових систем, були ефективно вирішені. Крім того, завдяки їй ми знаємо, хто, коли і куди в'їжджає в ЄС", - зазначив речник з питань внутрішніх справ Маркус Ламмерт.

За його словами, країни-члени "спростували твердження" про масове зростання черг, а побоювання щодо нового порогу "не підтвердилися".

Втім, позиція Комісії різко контрастує з оцінками галузі. Там нагадали про Португалію, де уряд наприкінці грудня тимчасово призупинив роботу EES в аеропорту Лісабона на три місяці та направив військових для посилення контролю на кордоні.

Також оператор аеропорту Ф’юмічіно в Римі повідомив про дуже складні операційні умови та суттєвий вплив на швидкість обробки пасажирів на прикордонному контролі.

Асоціація готельної індустрії Іспанії звернулася до Міністерства внутрішніх справ країни з проханням збільшити кількість персоналу, попередивши про постійні затори на прикордонному контролі. Водночас іспанське міністерство запевняє, що система працює без черг і серйозних інцидентів.

Однак не всі аеропорти мають проблеми з впровадженням нової системи. У французькій групі ADP, яка управляє двома найбільшими аеропортами Парижа, заявили, що "на даному етапі не спостерігає хаосу або збільшення часу очікування".

Новий порядок в'їзду до ЄС - останні новини

Європейський Союз змінив правила перетину кордону, що передбачає скасування штампів у паспортах. Водночас вводиться сканування обличчя та відбір відбитків пальців. Впровадження нової системи декілька разів переносились, проте у вересні 2025 року Польща почала цю процедуру у тестовому режимі. Через це на кордонах, зокрема, при його перетині на Львівщині, створилися величезні черги, транзитні пасажири скаржилися, що запізнюються на літаки та поїзди.

З жовтня 2025 року до процедури, яка передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців, мали доєднатися всі країни ЄС, й вона відбуватиметься постійно для кожної людини при в’їзді та виїзді.

