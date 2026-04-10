В ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду: що це означає для українців

Нова біометрична система EES фіксуватиме в’їзди та виїзди українців у Шенгені замість паспортних штампів і працюватиме на всіх кордонах ЄС.

З 10 квітня 2026 року на всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони повноцінно запрацювала нова цифрова система в’їзду-виїзду (EES), яка повністю змінює процедуру перетину кордонів для громадян третіх країн, зокрема й українців. УНІАН розповідає, до чого готуватись мандрівникам з України.

Йдеться про єдину біометричну базу, яка фіксуватиме кожен в’їзд і виїзд до ЄС. Замість традиційних штампів у паспорті мандрівників тепер оброблятимуть через електронні кіоски в аеропортах або прикордонні системи розпізнавання.

Вʼїзд в ЄС по-новому

Під час першого в’їзду до країн Шенгену українцям необхідно буде надати біометричні дані – відбитки пальців і фото обличчя. Після цього система зберігатиме інформацію, і надалі перевірка відбуватиметься швидше – переважно через розпізнавання обличчя.

Фактично нова система діятиме на всіх пунктах в’їзду до ЄС – в аеропортах, морських портах і на сухопутних кордонах. Для українців це означає, що при поїздках автобусом або авто через Польщу, Словаччину, Угорщину чи Румунію процедуру проходитимуть безпосередньо на наземних переходах.

Водночас у випадку авіаперельотів українців із країн поза ЄС – наприклад, через Молдову, Туреччину чи інші транзитні хаби – біометричну реєстрацію також здійснюватимуть в аеропорту перед в’їздом до Шенгенської зони.

Перехід буде нерівномірним

ЄС пояснює, що система має пришвидшити контроль, замінити паперові штампи та підвищити безпеку. Однак на практиці запровадження може бути нерівномірним: окремі країни вже обладнали автоматичні кіоски, тоді як інші поки продовжують використовувати традиційні перевірки прикордонниками.

"У день, коли EES мала б запрацювати для всіх і всюди, система перебуває у хаосі. Деякі країни Шенгенської зони ретельно обробляють документи громадян третіх країн відповідно до правил, встановлених Брюсселем... Але в деяких країнах, зокрема у Франції, найпопулярнішій країні світу для іноземних відвідувачів, вони ще далеко не готові", - зазначив туристичний Travel Insider кореспондент Саймон Колдер.

Паралельно система фіксуватиме дотримання 90-денного правила перебування в Шенгенській зоні для громадян країн, які мають безвізовий режим, включно з Україною.

У ЄС зазначають, що перехідний період може тривати кілька місяців, поки всі держави-члени повністю інтегрують нову систему.

