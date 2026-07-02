Через нові правила літаки в ЄС злітають напівпорожніми, поки туристи стоять в чергах

Перевізники закликають відмовитись від системи EES до кінця літа.

Пасажирські літаки злітають напівпорожніми, оскільки туристи застрягли в чергах, спричинених проблемами з новою системою в'їзду/виїзду в ЄС (Entry/Exit System, EES). Про це з посиланням на спільну заяву групи аеропортів та авіакомпаній пише TVP World.

У відкритому листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн галузеві організації, що представляють аеропорти та авіакомпанії по всій Європі, заявили 1 липня, що час очікування на прикордонному контролі у пікові періоди в деяких місцях зріс до п'яти годин. Перевізники закликають повністю призупинити роботу системи протягом найбільш завантажених літніх місяців подорожей – липня та серпня.

Затримки впливають на мільйони пасажирів, які в’їжджають до Шенгенської зони, включаючи сім’ї, що подорожують з маленькими дітьми, літніх пасажирів та осіб з обмеженою мобільністю, йдеться в листі. Перевізники повідомляють, що аеропорти та авіакомпанії стикаються з серйозним кадровим тиском, а репутація ЄС опинилася під загрозою.

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"Пасажири вже змушені стояти в чергах протягом тривалого часу біля терміналів та на відкритих перонах, оскільки пункти прикордонного контролю не можуть достатньо швидко обробляти потік. Авіакомпанії стикаються з напівпорожніми літаками під час закриття виходів на посадку, а пасажири застрягли в чергах прикордонного контролю", – йдеться в листі.

Нова система в'їзду/виїзду в ЄС

Система EES розроблена для цифрової реєстрації короткострокових відвідувачів з третіх країн до більшості держав-членів ЄС, за винятком Кіпру та Ірландії, які не входять до Шенгенської зони. Систему також було запроваджено в державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

В рамках цієї системи фізичні штампи в паспортах поступово скасовуються. Натомість більшість мандрівників, що не є громадянами ЄС, повинні сканувати свої паспорти та знімати відбитки пальців та зображення обличчя на кордоні під час першої реєстрації.

Система повинна підвищити ефективність прикордонних перевірок та допомогти країнам ЄС краще відстежувати людей, які намагаються незаконно потрапити до блоку або перевищити термін дії своїх віз. Країни ЄС та Шенгенської зони розпочали поетапне впровадження системи в'їзду/виїзду в жовтні 2025 року. EES повністю почала функціонувати у 29 країнах-учасницях 10 квітня цього року.

В Європейській Комісії вважають, що EES загалом працює добре, а більшість випадків довгого очікування пов'язані з такими факторами, як нестача персоналу, обмеження інфраструктури та нерівномірне використання заходів на випадок надзвичайних ситуацій, а не з самою системою.

Обмеження для туристів в ЄС – головні новини

Наприкінці минулого року система EES вже викликала великі черги і багатогодинні очікування для туристів в аеропортах – особливо в Іспанії та Португалії. Систему запровадили лише частково і вже тоді лунали заклики щодо її доопрацювання.

З останніх обмежень, які запровадили для туристів в Євросоюзі, слід відзначити заборону на в’їзд до історичного центра міста Зальцбург на автівці.

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