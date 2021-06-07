Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції.

Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих туристів із усього світу.

Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "і їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження, пише DW із посиланням на уряд Іспанії.

Як уточнюється в сюжеті ТСН, мова йде лише про препарати, схвалені ВООЗ або європейським регулятором. В Україні з препаратів, що підпадають під ці критерії, наявний Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac.

Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову заходити в іспанські порти.

Іспанська туристична галузь розраховує на літній сезон після декількох місяців локдауну. Уряд сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

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Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, у 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Минулого року це число скоротилося на 77%.

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Автор: Олександр Топчій