Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих туристів із усього світу.
Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "і їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження, пише DW із посиланням на уряд Іспанії.
Як уточнюється в сюжеті ТСН, мова йде лише про препарати, схвалені ВООЗ або європейським регулятором. В Україні з препаратів, що підпадають під ці критерії, наявний Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac.
Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову заходити в іспанські порти.
Іспанська туристична галузь розраховує на літній сезон після декількох місяців локдауну. Уряд сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.
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Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, у 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Минулого року це число скоротилося на 77%.
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