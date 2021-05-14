Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Італії.

Італія скасовує обов’язкову самоізоляцію для туристів з країн ЄС, зберігаючи тільки вимогу негативного тесту на COVID-19.

Читайте такожГреція відкрилася для міжнародних туристів (відео)Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

З 16 травня для в’їзду з країн ЄС і Шенгенської зони, а також Британії та Ізраїлю достатньо буде тесту.

Невідомо, чи стосується це мандрівників, які повністю вакцинувалися від коронавірусу або перехворіли.

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Автор: Людмила Жерновська