Тестування на антиген розпочнеться на українському кордоні з наступного понеділка.

З наступного понеділка Словаччина на кордоні з Україною запустить пілотний проєкт тестування на антиген до COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Dennik N.

Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович після засідання Центрального кризового штабу заявив, що антиген-тести будуть використовуватися на державному кордоні. Всі люди, які перетинають кордон, повинні або показати негативний ПЛР-тест, або пройти тест на антиген.

За словами держсекретаря МЗС Мартіна Клуса, тестування на антиген розпочнеться на українському кордоні з наступного понеділка. Їхнім проведенням буде займатися приватна компанія. На інших прикордонних переходах такі тести можуть почати проводити не раніше 15 листопада.

Клус також уточнив, що спочатку словацька влада хоче провести тести для приблизно 9 тисяч людей, які за тиждень перетинають словацько-український кордон. Водночас він каже, що це також буде перевірка надійності антигенних тестів, оскільки люди, які приїжджають з України, повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус в Словаччині на п'ятий день після прибуття. Тести, що проводять в ЄС, Словаччина буде і надалі визнавати. Тести на антиген планують у майбутньому застосовувати і в аеропортах.

Ситація з коронавірусом у Словаччині

Слід зауважити, що з 2 листопада тільки люди, які мають негативний тест на коронавірус, можуть перетинати словацький кордон. Зокрема це правило поширюється і на іноземців: вони не можуть в'їхати на територію Словаччини без дійсного негативного тесту.

На минулих вихідних у Словаччині розпочалося загальнонаціональне тестування населення на наявність коронавірусу, внаслідок чого на вулицях утворилися довжелезні черги з людей.

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Автор: УНІАН