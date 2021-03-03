Парижани повинні перебувати вдома з 18:00 до 06:00.

Парижани скаржаться на найсуворішу в світі комендантську годину, яка діє в місті з січня.

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Зазначається, що з приходом весни тепла та сонячна погода змусила жителів французької столиці знехтувати карантином. Сотні людей вийшли погрітися на березі Сени та провести час з друзями. Про соціальну дистанцію на набережній забули, тому поліції довелося розганяти порушників.

Парижани від дії комендантської години у відчаї.

«Проблема в тому, що нам обмежують свободу, забороняють наші задоволення і любов до життя. Нас просять працювати, а потім залишатися вдома», – зазначив один з місцевих мешканців.

Комендантська година в Парижі: подробиці

Обмеження діють з січня.

З 18:00 до 06:00 всі установи та заклади повинні бути закриті, а люди – перебувати вдома. Виняток роблять тільки для тих, хто повертається з роботи або з навчання.

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Автор: УНІАН