В топ-25 найбільш трендових напрямків на 2024 рік домінують країни Азії та Південної Америки.

Найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найбільш трендові туристичні напрямки на 2024 рік за версією Travellers' Choice Awards.

Як пояснюють укладачі рейтингу, звання "Кращий з кращих" отримали менше 1% з 8 мільйонів об'єктів на TripAdvisor, чиї готелі, ресторани і розваги отримали найбільшу кількість високих відгуків від користувачів платформи за 12-місячний період.

Найбільш трендові напрямки 2024 – світ

1. Місто Токіо, Японія.

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2. Місто Сеул, Південна Корея.

3. Бухта Халонг, В'єтнам.

4. Острів Палаван, Філіппіни.

5. Гірське селище Сапа, В'єтнам.

6. Місто Богота, Колумбія.

7. Місто Паттайя, Таїланд.

8. Місто Алахуела, Коста-Ріка.

9. Пномпень, Камбоджа.

10. Куала-Лумпур, Малайзія.

Варто зазначити, що в першій двадцятці найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік зовсім не виявилося розташованих в Європі. Найпопулярнішим (і єдиним в топ-25) європейським напрямком за версією Tripadvisor в 2024 році стане румунське місто Брашов, що посіло 21 місце в рейтингу (великий гід по місту читайте в нашому окремому матеріалі).

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Mabrian за допомогою штучного інтелекту спрогнозували, що Італія буде найпопулярнішою країною Європи серед туристів у 2024 році.

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