Відразу чотири регіони в першій десятці забезпечили Італії статус найпопулярнішої європейської країни.

Італія буде найпопулярнішою країною Європи серед туристів у 2024 році. До такої думки прийшли аналітики Mabrian, які за допомогою штучного інтелекту проаналізували спонтанні розмови про подорожі в соціальних мережах в період з січня по жовтень 2023 року.

Як пише Euronews Travel, всього в рамках дослідження було проаналізовано понад 380 мільйонів згадок про туризм, щоб визначити мотивацію людей до подорожей. В результаті аналітики виявили глобальну тенденцію до більш експериментальних і менш традиційних мотивів подорожей в останні роки. Тим не менш, хоча популярність небанальних подорожей, включаючи природний, активний та гастрономічний туризм, зросла на 8% з 2019 року, культурний туризм все ще залишається основною мотивацією для туристів, які відвідують Європу.

Щоб з'ясувати, які напрямки, ймовірно, будуть найпопулярнішими в 2024 році, Mabrian вивчив, які з них мають найвищий попит на експериментальні заходи, зберігаючи при цьому інтерес до подорожей з культурною метою. Також була проаналізована міжнародна доступність напрямків з точки зору авіаперевезень.

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Яка країна Європи буде найпопулярнішою в 2024 році

Італія вийшла на перше місце з чотирма потенційно популярними напрямками. Перше місце зайняв регіон П'ємонт на півночі країни завдяки чарівному поєднанню культури, природи та гастрономії. Туристів тут можуть зацікавити щорічний ярмарок білих трюфелів в Альбі, схили гірськолижного курорту Віа Латтеа, виноградники Ланге, мерехтливі води озера Маджоре і багато іншого. При цьому міжнародний аеропорт Турина пропонує легкий доступ в регіон з усього світу.

Інші три регіони Італії – Кампанія, Ломбардія і Емілія-Романья – посіли п'яте, сьоме і дев'яте місця в ретінгу, забезпечивши країні найвищу частку потенційно популярних напрямків в Європі.

Які ще європейські країни будуть популярні в 2024 році

Вино, Їжа та природа поставили регіон Нова Аквітанія у Франції на друге місце в списку найпопулярніших напрямків на 2024 рік. Відомий своїми устрицями та виноградниками Бордо, цей південно-західний регіон також є чудовим місцем для піших прогулянок та катання на лижах у Піренеях.

Східна Англія посіла третє місце за балансом культури і природи. Від престижних музеїв Кембриджа до сонних річок Норфолк-Бродс – до визначних пам'яток регіону легко можна дістатися зі столиці Лондона і через інші міжнародні аеропорти.

На четвертому місці опинився ще один французький регіон – Окситанія, де на регіональному поїзді liO можна досліджувати фруктові сади, пішохідні стежки Ле-Пюї-ан-Веле і внесений до списку ЮНЕСКО Лангедокський канал. У регіоні також є багато великих міст, включаючи Тулузу та Монпельє.

Шосте місце посіла земля Північний Рейн-Вестфалія у Німеччині, де розташоване місто Кельн і безліч казкових замків. На восьмому місці опинилося німецьке місто Гамбург, а на десятому – португальська столиця Лісабон.

Як раніше повідомляв УНІАН, за прогнозами туристичного видання Conde Nast Traveller, використання ШІ для планування подорожей стане одним з головних туристичних трендів у 2024 році.

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